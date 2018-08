Milan-Roma, terza giornata della Serie A 2018/2019, è diretta da Guida, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Passeri. Quarto uomo Chiffi; Mazzoleni al VAR, assistito da Del Giovane.



20' MANO DI BONAVENTURA: Il centrocampista del Milan, tutto solo in area di rigore, viene fermato per un tocco di mano. Il marchigiano protesta, ma le immagini danno ragione a Guida: nel tentativo di stoppare la palla, c'è stato il tocco con il braccio.



62' GOL ANNULLATO A HIGUAIN: L'attaccante argentino del Milan supera Olsen e segna la rete del 2-1. Dopo il silent check, l'arbitro Guida annulla per fuorigioco: l'ex Juventus e Napoli parte avanti di qualche centimetro rispetto a Manolas.



80' GOL ANNULLATO A NZONZI: Sugli sviluppi di un corner da destra, Nzonzi appoggia in rete al termine di un'azione confusa in area di rigore. Gol annullato giustamente per il tocco di mano in mischia del francese ex Siviglia.