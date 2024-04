Milan-Roma, le formazioni ufficiali: torna Loftus-Cheek, Smalling con Mancini

si affrontano a San Siro (calcio d'inizio ore 21) nell'andata dei quarti di finale di: primo round del doppio confronto, il ritorno si giocherà giovedì 18 aprile (sempre alle 21) allo Stadio Olimpico di Roma. La vincente affronterà in semifinale chi passerà il turno tra Bayer Leverkusen e West Ham (andata giovedì 2 maggio, ritorno giovedì 9 maggio).- È la prima volta che Milan e Roma si affrontano a livello europeo. I rossoneri sono stati eliminati dall'Inter nella scorsa edizione della Champions League. Mentre l'ultimo derby italiano dei giallorossi risale agli ottavi di Europa League del 2014-15, quando furono battuti dalla Fiorentina.

Il Milan è in striscia positiva da nove partite consecutive contro la Roma in Serie A (6V, 3N). È dagli anni '70 che non si verifica una serie di risultati così confortanti per i rossoneri, quando non persero contro la Roma per 20 gare consecutive tra il 1971 e il 1979.- Stefano Pioli recupera Thiaw e lo manda in campo dal 1' preferendolo a Kjaer, a destra Calabria vince il ballottaggio con Florenzi e davanti torna Loftus-Cheek dal 1'.Daniele De Rossi conferma 9/11 della formazione che ha battuto la Lazio nel derby, Spinazzola prende il posto di Angelino e a sorpresa Smalling e non Mancini al centro con Mancini, davanti El Shaarawy con Lukaku e Dybala.

: Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.. Pioli.: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.. De Rossi.