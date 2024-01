Milan-Roma, le pagelle di CM: Giroud disegna calcio, Adli man of the match. Male Lukaku e Mou

Daniele Longo

Milan-Roma 3-1



MILAN



Maignan 6,5: indossa il mantello di SuperMan per volare sulla conclusione insidiosa di Celik sul finire del primo tempo. Ottima guardia per tutta la partita.



Calabria 5,5: una macchia su una prestazione fino a quel momento più che dignitosa: commette un fallo ingenuo su Pellegrini che causa il calcio di rigore a favore della Roma.



Kjaer 7: sale in cattedra e dirige la lezione difensiva. Decisivo anche in area di rigore avversaria con l’assist, di testa, per il gol del 2-0 firmato Giroud.



Gabbia 6,5: cerca costantemente l’anticipo su Lukaku ed è una lettura giusta oltre che coraggiosa.



Theo Hernandez 7,5: il gol che chiude la partita è un’autentica Gioconda, da rimanere a bocca aperta. (Dal 43’ st Jiménez sv)



Loftus-Cheek 6,5: la missione è quella di allungare le maglie della difesa della Roma, Ruben la compie alla perfezione. Intenso e qualitativamente preciso nelle giocate.



Adli 7,5: il migliore in campo, per distacco. Ispirato sin dalle primissime battute, fa saltare in piedi San Siro con il suo primo gol in rossonero: manda al bar Kristensen prima di battere Svilar sul suo palo. Il pianista (dal 43’ st Zeroli sv)



Reijnders 7: Devi difendere? Tiijani c’è. Devi attaccare? Tiijani risponde presente. Fa tutto lui a centrocampo.



Pulisic 6,5: capitan America conferma un mese di dicembre da marziano con un’altra prova convincente. Gli manca il gol, è vero, ma fa impazzire Llorente nel vero senso della parola . (dal 34’ st Musah 6: centra un palo clamoroso al termine di una ottima azione personale)



Giroud 7,5: Monsieur Olivier dipinge calcio. L’assist di tacco per Hernández è roba da palati fini, la girata di testa per il 2-0 il piatto forte della casa.



Leao 5,5: nota stonata della serata. Gli manca quel quid per determinare. Sveglia, Rafa. (dal 34’ st Okafor sv)



All. Pioli 6,5: le scelte giuste per disinnescare la Roma. Dimentica la delusione in coppa Italia e mette al sicuro la terza posizione in classifica.



ROMA



Svilar 5,5: non si macchia di errori netti ma certamente non dà l’impressione di essere un fulmine nell’andare a intercettare le conclusioni avversarie.



Kristensen 5: a Milano si possono vedere i pinguini allo stadio ma il danese entra in modalità vacanza in Puglia. Errore da matita rossa sul primo gol di Adli.



Mancini 5: sempre al limite tra il regolamentare e il non. Rimedia un giallo e Mourinho lo cambia per non assicurarsi l’uomo in meno. (dal 1’ st Pellegrini 6,5; quantomeno curioso porta idee e fosforo. E non sarebbe poco ij questa Roma)



Llorente 5,5: spesso fuori tempo su Pulisic, ha il merito di lottare fino alla fine. (dal 34’ st Huijsen s.v)



Celik 6,5: nella prima frazione di gioco è nettamente il giocatore più in partita della Roma. Solo un grande Maignan gli nega la gioia del gol. (dal 34’ Zalewski sv)



Cristante 6: una giocata illuminante manda in porta Celik. Polmoni al servizio della squadra.



Paredes 6: regia che più scolastica non si può ma ha il merito di trasformare il rigore che gli vale il primo gol in giallorosso.



Bove 5,5: può e deve fare di più. Rimandato.



Spinazzola 5: si limita al compitino.



El Shaarawy 5: sbaglia le gomme e non le cambia nemmeno al pit-stop. Strategia sbagliata per Mourinho. (dal 16’ st Belotti 6: nel momento di pressione della Roma ha il merito di creare scompiglio)



Lukaku 5: per i tifosi del Milan è sempre il giocatore più temuto. Questa sera è sceso in campo la versione londinese: sempre in ritardo e impreciso nelle sponde.



All. Mourinho 5: poche idee di gioco, organizzazione difensiva mediocre e nono posto in classifica: il bilancio del portoghese è negativo.