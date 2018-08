Milan-Roma 2-1



MILAN

Donnarumma 6: poco sollecitato, qualche patema sulle uscite alte.



​Rodriguez 7: partita propositiva in fase di spinta, dipinge l'assist per l'1-0 di Kessie.



(Dal 75' Laxalt 6: il suo dinamismo nel finale porta frutti).



Musacchio 6,5: sempre sul pezzo, concede poco e nulla agli attaccanti avversari.



Romagnoli 6,5: altra prova da leader del capitano rossonero. Giganteggia sul gioco aereo, tiene bene la linea difensiva.



Calabria 5,5: ha sempre i tempi giusti per la sovrapposizione o per la diagonale difensiva, ma sbaglia molto in fase di palleggio.



Bonaventura 6: meno appariscente rispetto a una settimana fa ma il suo apporto nelle due fasi è comunque positivo.



(Dall'83' Cutrone 7: sente il gol come pochi, fa urlare di gioia San Siro all'ultimo respiro).



Biglia 7: metronomo inesauribile, gioca una quantità industriale di palloni. Risposta di grande carattere dopo le critiche subite nell'ultima uscita.



​Kessie 7: straripante nella prima frazione, i suoi inserimenti mandano in tilt la difesa rossonera. Trova il primo gol stagionale.



​Calhanoglu 6,5: fino a quando ha la benzina nella gambe regala sempre uno spunto interessante. Buona la ricerca continua con Higuain.



(Dall'80' Catillejo 6,5: porta vivacità all'attacco nel forcing finale).



​Higuain 7,5: l'assist per Cutrone è il riassunto della sua partita. Dove gli altri intravedono uno spiraglio, lui vede un corridoio. Aumenta l'intensità dopo il gol annullato, San Siro è già ai suoi piedi.



Suso 6: nel secondo tempo si perde nella sua leziosità, ma qualche pericolo riesce a comunque a crearlo.



All. Gattuso 6,5: questa volta i suoi ragazzi recepiscono il messaggio e sono in partita fino alla fine. Approfitta del regalo Di Francesco, coraggioso con il doppio cambio Castillejo-Cutrone.



ROMA



​Olsen 6: non ha responsabilità particolari sui gol.



Marcano 5: non un esordio positivo per l'ex Porto. Una sua svista libera Calhanoglu al tiro da posizione vantaggiosa. Soffre quando il Milan decide di sfondare centralmente con Kessie.

(Dal 46' El Shaarawy 6: mette in difficoltà Calabria con la sua rapidità)



Fazio 5,5: il gol è l'unica cosa buona della sua partita, penalizzato dalla linea a 3.



​Manolas 6,5; semplicemente insuperabile per 95 minuti di gara. Tradito dai compagni di reparto, ma dalle sue parti neanche Higuain trova mai fortuna.



​Karsdrop 5: tatticamente sbaglia molto, era la sua grande serata ma non è ancora all'altezza della situazione.



(Dal 77' Santon 5,5: Catillejo lo mette sovente in difficoltà.)



​Nzonzi 5,5: parte piano, migliora con il cambio di modulo quando ha dei riferimenti più vicini. Ingenuità nel finale quando perde il pallone che porta al gol vittoria rossonero.



De Rossi 4,5: spettatore non pagante per lunghi tratti di gara, tiene in gioco Cutrone e costa un punto alla sua squadra.



​Kolarov 6: anche lui non riesce a trovare le misure con il modulo iniziale, torna a martellare nella ripresa. Perde Kessie sul primo vantaggio del Milan.



Pastore 5,5: galleggia tra le linee, nel suo ruolo naturale, ma non punge.



(Dal 67' Cristante 5; entra per dare fisicità e forza, si vede solo per una manata a Kessie)



​Schick 5: il più attivo nel primo tempo ma le sue conclusioni sono spesso senza forza. Scompare totalmente nella seconda frazione di gioco.



Dzeko 4,5: Inesistente. Sbaglia palloni non da lui, Musacchio e Romagnoli lo annullano.



All. Di Francesco 5: regala un tempo al Milan con un modulo troppo rinunciatario. Rimedia nella ripresa ma gli episodi non lo premiano.