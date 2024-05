Getty Images

La Serie A ha chiuso il sipario - manca solo il recupero della 29a giornata tra Fiorentina e Atalanta in programma domenica 2 giugno alle 18 - ma. Una partita amichevole di fine stagione anche per ricordare i 30 anni dalla scomparsa di Agostino Di Bartolomei, storico capitano della Roma tra la metà degli Anni '70 e la metà degli Anni '80 - anche uno scudetto nel 1983 - che ha giocato anche in rossonero tra il 1984 e il 1987. La partita sarà visibile su Roma Tv+.

- I giallorossi sono volati in Australia senza nazionali ma con tanti giovani,. I rossoneri hanno salutato Stefano Pioli e sono in attesa della firma di Fonseca - ex romanista - che dovrebbe arrivare dopo il ritorno da Perth; dall'altra parte Daniele De Rossi si è guadagnato la fiducia della società conquistandosi il rinnovo per altri tre anni, la firma fino al 2027 dovrebbe arrivare a breve.

- Nel Milan dovrebbe partire titolare l'ex, davanti spazio dal primo minuto perche giocherà l'ultima partita in rossonero prima di andare ai Los Angeles FC in MLS. De Rossi verso il tridente, a sinistra agiràche è stato appena riscattato dal Lipsia per 5 milioni di euro.: Sportiello; Calabria, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Okafor; Giroud.

: Svilar; N'Dicka, Smalling, Llorente; Karsdorp, Aouar, Bove, Angeliño; Dybala, Abraham, Baldanzi.