Milan-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Archiviata la 31esima giornata di Serie A,Il match, valido per l’andata dei quarti di Europa League, è in programma alle 21. Si tratta della prima storica sfida a livello internazionale tra rossoneri (che hanno eliminato lo Slavia Praga agli ottavi) e giallorossi (vittoriosi nel doppio confronto contro il Brighton).• Partita: Milan-Roma• Data: giovedì 11 aprile 2024• Orario: 21.00

• Canale TV: Rai 2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252), DAZN• Streaming: Now Tv, Sky Go, RaiPlay, DAZNMilan-Roma, valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile in chiaro su Rai 2, con telecronaca a cura di Stefano Bizzotto e il commento tecnico dell'ex calciatore Daniele Adani. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), oltre che su Sky Sport 4K (213). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare, ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. La sfida sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.

Il Milan di Stefano Pioli si presenta a questo nuovo appuntamento europeo nel miglior momento della stagione, come testimoniano il 2° posto in campionato e l'ultimo successo interno per 3-0 contro il Lecce di Luca Gotti. In grande spolvero il trio formato da Leao, Loftus-Cheek – pronto a riprendersi una maglia da titolare - e Pulisic. La Roma di Daniele De Rossi, dal canto suo, deve ritrovare una buona dose di energie psico-fisiche dopo il derby giocato e vinto per 1-0 contro la Lazio di Igor Tudor. Da verificare le condizioni dei titolari, con Paulo Dybala sempre sotto osservazione. Possibile staffetta sulla corsia mancina, con Spinazzola e Angelino pronti a giocarsi ancora una volta una maglia.

: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. PioliSvilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi