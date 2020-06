E' Milan-Roma la partita che inaugura il programma domenicale della 28esima giornata di Serie A. Alle 17.15, a San Siro, scendono in campo due squadre reduci rispettivamente dalle vittorie contro Lecce e Sampdoria e animate dal desiderio di proseguire la loro corsa per i piazzamenti europei. La formazione di Pioli, attualmente ottava e ancora priva dell'infortunato Ibrahimovic, vuole centrare i 3 punti per accorciare le distanze dal quinto posto occupato dai giallorossi di Fonseca, a loro volta all'inseguimento del quarto posto di proprietà dell'Atalanta, che dista 6 lunghezze.





LE PROBABILI FORMAZIONI





MILAN: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Pioli





ROMA: Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca





Arbitro: Giacomelli





Calcio di inizio: ore 17.15



DOVE VEDERLA IN TV: piattaforma DAZN e sul canale DAZN1 di Sky