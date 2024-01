Milan-Roma, MOVIOLA LIVE: Loftus-Cheek chiede un rigore. Mancini squalificato contro il Verona

Redazione CM

Milan e Roma si affrontano a San Siro nella 20ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, arbitra Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN - ROMA Domenica 14 gennaio 2024, ore 20.45



Arbitro: Guida

Assistenti: Bercigli-Cecconi

Quarto ufficiale: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: La Penna



PRIMO TEMPO



43' - Intervento in ritardo su Giroud: giallo per Mancini, era diffidato e salterà il prossimo impegno con l'Hellas Verona.



39' - Loftus-Cheek chiede un rigore per un contatto con Kristensen, che colpisce la gamba del centrocampista del Milan dopo la finta dell'inglese: per Guida è tutto regolare e il VAR non interviene. Protestano Pioli e la panchina rossonera.