Questa sera a partire dalle 20.45 a San Siro andrà in scena il big match Milan-Roma gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Stefano Pioli è l’unico allenatore che vanta il 100% di vittorie contro José Mourinho in Serie A, tra i tecnici che hanno affrontato il portoghese in più di un’occasione nella competizione.