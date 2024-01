Milan-Roma, nuova emergenza: Dybala è out, esami nelle prossime ore

Il derby resta sullo stomaco, ma domenica sera c'è un'altra sfida fondamentale da giocare. La Roma va a San Siro contro il Milan con il morale a pezzi e tanti giocatori in dubbio. Il primo è ovviamente Paulo Dybala che in queste ore svolgerà esami per capire l'entità del problema muscolare alla coscia sinistra avvertito alle fine del primo tempo del derby di ieri.



OUT COL MILAN - Lesione o no, per lui San Siro resta una chimera. Nelle prossime 24 ore si capirà il grado del problema, con il rischio che l'argentino possa saltare altre partite oltre alle 7 passate in infermeria in questa stagione per i soliti guai muscolari che lo affliggono dall'ultimo anno di Juventus.



EMERGENZA ATTACCO - Non potrà sostituirlo Azmoun che parte per la coppa d'Asia nonostante la promessa fatta in estate. C'è Pellegrini, ma quello visto ieri difficilmente potrà dare una mano tra dolori alla schiena e un rendimento scadente. Possibilità quindi anche per El Shaarawy o Belotti al fianco di Lukaku.