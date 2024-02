Milan e Roma: occhio a quei due, le insidie principali nel doppio confronto europeo

Federico Russo

Questa sera Milan e Roma sono attese dal primo confronto valido per l’accesso agli ottavi di Europa League, rispettivamente contro Rennes e Feyenoord. Due partite da non sottovalutare, visto anche lo stato di forma delle due squadre; i francesi vengono da 8 vittorie consecutive , gli olandesi secondi in Eredivisie con 49 punti vengono da una striscia di 9 risultati utili consecutivi, l’ultima sconfitta risale al 13 dicembre contro il Celtic in Champions League. Le due squadre sono state trascinate dalle prestazioni di Arnaud Kalimuendo (Rennes) e Santiago Gimenez(Feyenoord).



GIMENEZ - L’attaccante messicano classe 2001, rappresenta il pericolo numero uno per la Roma in questo doppio confronto, anche se questa sera potrebbe partire inizialmente dalla panchina a causa di un sovraccarico al polpaccio. Infatti l’attaccante è il terminale offensivo perfetto per finalizzare il calcio fatto di ritmo alto, pressing e intensità degli olandesi; abile nel breve, bravo nel proteggere palla, anche rapido nei movimenti dentro l’area e capace di calciare con entrambi i piedi. Servirà una partita molto attenta da parte del reparto difensivo dei giallorossi oltre ad un aiuto da parte del centrocampo che dovrà lasciare pochi spazi ai duelli con i soli difensori. A cadere sotto i colpi del bomber messicano è stata anche la Lazio nel confronto di Champions dell’ottobre scorso perso per 3-1 proprio con una doppietta del classe 2001. I numeri della sua stagione sono del resto da capogiro: 20 partite in Eredivisie 19 reti e 4 assist, contando tutte le competizioni sono 21 reti e 5 assist in 28 presenze. Non è quindi un caso che molte big europee abbiano fatto un pensiero sul calciatore del Feyenoord, accostato anche ad alcuni club italiani. Forti del contratto in scadenza nel 2027, il club olandese ne fa giustamente una valutazione molto alta, quasi proibitiva per le italiane, non sarà perciò facile strapparlo ai biancorossi. L’attaccante messicano è però destinato a prendersi le luci della ribalta.



KALIMUENDO - Dopo un inizio claudicante sia da parte del giocatore sia del club francese, adesso sembra essersi assestata la situazione per entrambi. In primis per la squadra, che grazie alla striscia di successi consecutivi è risalita in classifica, trovandosi attualmente al settimo posto con 31 punti a ridosso della zona Europa. Di questa risalita del club ne ha giovato sicuramente anche Kalimuendo che ha iniziato a segnare con più continuità. Infatti in 26 presenze il francese classe 2002 ha realizzato 10 reti e fornito 1 assist. Il giovane attaccante è dotato di un ottima velocità nel breve e nel lungo, sfruttando il baricentro basso è abile nell’uno contro uno oltre ad avere una buona resistenza fisica che gli consente di reggere l’urto nei contrasti nonostante la statura non elevatissima. Viste queste caratteristiche i due centrali del Milan ,Kjaer e Gabbia, potrebbero andare in difficoltà dal momento che sono difensori di posizione e non dotati di grandissima velocità. L’attaccante, accostato al Milan in passato, ha un contratto in scadenza nel 2027 e chissà che il suo nome non possa tornare di moda qualora l’assalto a Zirkzee e Sesko non andasse a buon fine.



OBIETTIVO PRIORITARIO - Viste le difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi dichiarati a settembre dai due club, l’Europa League diventa quasi una priorità . Per entrambe potrebbe essere il crocevia della stagione, non si può più sbagliare.