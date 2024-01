Milan-Roma: per i bookie rossoneri favoriti, giallorossi a caccia del colpo esterno che manca dal 2017

La Serie A per provare a ripartire dopo le rispettive, cocenti, eliminazioni dalla Coppa Italia. Il Milan, eliminato dall’Atalanta, e la Roma, sconfitta nel derby con la Lazio, si affrontano nella 20° giornata di campionato, con i rossoneri che, secondo i betting analyst, sono favoriti per i tre punti: il segno «1» viene proposto tra 2,10 e 2,14. Per il «2», che i giallorossi non trovano a San Siro contro i rossoneri da ottobre 2017 (da allora, solo due punti raccolti dai capitolini in casa del Diavolo), si sale tra 3,55 e 3,60. Il pareggio, infine, vale tra 3,25 e 3,30 volte la posta. Le sfide tra Milan e Roma hanno spesso regalato diversi gol, tanto che entrambe le squadre hanno trovato la rete negli ultimi sette precedenti; in controtendenza con questo dato, però, per questa sfida gli esperti di Snai e 888sport vedono il Goal, a 1,85, in perfetto equilibrio con il No Goal, che si attesta tra 1,85 e 1,86. L’Under, a 1,67, appare invece nettamente avanti rispetto all’Over, a 2,10. Quando si parla di gol, i protagonisti più attesi non possono che essere Olivier Giroud e Romelu Lukaku, in testa alle quote dei marcatori: il francese, in rete nell’ultimo precedente su rigore, viene proposto in gol a 2,75, mentre il belga, a segno in tutte le quattro partite giocate da titolare contro i rossoneri, insegue a 3, alla pari di Rafael Leao.