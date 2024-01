Milan-Roma: Pioli e Mou per la vittoria scacciacris, rossoneri favoriti a 2.17

Domenica 14 gennaio alle 20:45 San Siro sarà il teatro del big match della ventesima giornata di Serie A Milan-Roma, ma anche del confronto tra Stefano Pioli e Josè Mourinho, due allenatori (non sarà un faccia a faccia visto che il portoghese è squalificato) che dopo le sconfitte nei quarti di finale di Coppa Italia sono stati messi sotto esame. I due però hanno in comune anche l’Europa League e un intero girone di ritorno per riscattare una prima parte di stagione non esaltante, a cominciare da questo weekend. I rossoneri si presentano al match da favoriti, anche se il segno 1 è proposto sulla lavagna scommesse di Betaland alla quota alta di 2.17, mentre la vittoria giallorossa in casa del Milan (attesa dal 2017) vale 3.50. A 3.25 il pareggio. Gli ultimi cinque scontri diretti a San Siro sono terminati con tre vittorie per il Milan e due pareggi, con il Milan che ha sempre segnato almeno due reti, ma l’Under 2,5 a 1.65 appare più probabile rispetto all’Over, bancato a 2.11. Lunga la lista degli infortunati per entrambe le squadre, ma non mancano soluzioni interessanti nelle quote marcatori. In tal senso il testa a testa più interessante è quello tra Giroud e Lukaku, con il francese in gol a quota 3.00 e il belga a 3.25. Le prime alternative sono Leao da una parte (3.50) e Belotti dall’altra a 4.50, anche se il Gallo si gioca il posto da titolare con El Shaarawy ed Azmoun come vice Dybala, out dopo la botta presa in Coppa Italia contro la Lazio.