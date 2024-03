Milan-Roma, quando si gioca: data, ora e info sui biglietti

Redazione CM

Milan e Roma si affronteranno nei quarti di finale di UEFA Europa League, una prima assoluta nelle competizioni europee. Il sorteggio di Nyon è stato impietoso e ha consegnato un immediato derby italiano: i rossoneri di Stefano Pioli arrivano dal doppio successo contro lo Slavia Praga negli ottavi di finale, i giallorossi di Daniele De Rossi hanno superato il Brighton di De Zerbi nonostante la sconfitta al ritorno in Inghilterra (1-0, ma all'andata avevano vinto 4-0).



QUANDO SI GIOCA - Giovedì 11 aprile 2024 il Milan ospiterà la Roma a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Europa League, il ritorno si giocherà il 18 aprile 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Le eventuali semifinali, invece sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio (ritorno) contro la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham. La finale si giocherà mercoledì 22 maggio 2024, alla Dublin Arena di Dublino (Irlanda).



A CHE ORA SI GIOCA - Non sono ancora stati resi noti gli orari delle due partite, andata e ritorno: si attendono comunicazioni dalla UEFA.



BIGLIETTI E PREZZI - Si attendono comunicazioni dal Milan per quanto riguarda data e modalità di vendita e i prezzi dei biglietti.



DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI - I biglietti per possono essere acquistati sul sito singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e attraverso i circuiti Vivaticket nelle biglietterie fisiche di tutta Italia.