Milan-Roma: rossoneri favoriti, successo interno a 2,15

Milan e Roma, deluse contro non solo per le prestazioni in campionato al di sotto delle aspettative della vigilia ma anche per essere rimaste fuori in settimana dalle semifinali di Coppa Italia. I rossoneri sono stati sconfitti in rimonta dall’Atalanta, i giallorossi, invece, hanno avuto la peggio nel derby contro la Lazio. In classifica la formazione di Pioli è terza con trentanove punti ma lamenta un ritardo dai cugini nerazzurri che comandano la classifica di ben nove punti e sette dalla Juve seconda. Ottava in classifica, invece, la formazione di Mourinho con ventinove punti conquistati ed è a -5 dalla zona Champions.

All’andata all’Olimpico la partita fu sbloccata da un rigore trasformato al 9° dal milanista Giroud mentre toccò a Leao, al 48°, raddoppiare il bottino ridimensionato solo nei minuti di recupero, al 92°, dal gol della bandiera di Spinazzola. A San Siro si riaffronteranno sotto i riflettori domenica prossina 14 gennaio alle 20:45. Milan – Roma è ormai un classico del calcio italiano. Si sono già confrontate 177 volte con un bilancio a forti tinte rossonere per i 79 successi conquistati contro i 45 dei giallorossi che hanno pareggiato anche 53 volte. Ancor più marcato il divario se si raffronta alle gare disputate in quel di Milan dove i padroni di casa hanno vinto 48 delle 88 partite disputate contro i soli 19 successi degli ospiti che hanno pareggiato anche 21 volte. Favorito ma non troppo il Milan dai betting analyst che bancano l’1 alto a 2,15, a fronte del 2 giallorosso a 3,50 e con l’X che moltiplica per 3,25. Anche questa volta è Giroud il leader della speciale classifica del primo o ultimo marcatore della partita a 6,00, tallonato da Lukaku a 6,50, con Jovic a 8,00, Leao a 8,25, Okafor a 8,50, Dybala a 9,75, Belotti a 10,00 poi tutti gli altri con a chiudere il difensore giallorosso Karsdorp a 45,00.