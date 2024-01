Milan-Roma, traffico in tilt a San Siro. Colpa di uno sciopero che ci sarà anche per Inter-Atletico

Una bella serata per il Milan, non per tutti quei tifosi e per i cittadini milanesi che sono arrivati o transitati nella zona dello stadio Giuseppe Meazza prima, durante e dopo la partita poi vinta contro la Roma.



TRAFFICO IN TILT - Il traffico della zona San Siro è andato letteralmente in tilt per colpa di uno sciopero del personale delle forze dell'ordine a cui hanno aderito in massa e che, secondo quanto riportato dai sindacati, ha toccato percentuali di adesione comprese tra l’80% e il 90% per le pattuglie in strada.



PREVISTO ANCHE PER INTER-ATLETICO - Uno sciopero che non sarà l'unico di questo periodo. Ce ne sarà un altro, che è già stato fissato, per la giornata del 20 febbraio e, anche per quella data, per San Siro ci sarà un’altra notte da cardiopalma. Ci sarà infatti l’andata degli ottavi di finale che vedrà protagonista l’Inter contro l’Atletico Madrid.