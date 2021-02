Alessio Romagnoli, capitano del Milan, analizza a Dazn la sconfitta in casa dello Spezia: "Stasera abbiamo sbagliato partita, colpa nostra. Non eravamo bravi né a pressare né a costruire. Sappiamo di aver sbagliato, da domani si ricomincia, dimostriamo che non siamo quelli di stasera. Testa al derby? Non credo. Abbiamo sbagliato, abbiamo la possibilità di rifarci subito giovedì sera. Meglio Europa League subito o riposare? Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, è una cosa positiva. Stasera lo Spezia è stato bravissimo a fare pressing altissimo, gli facciamo i complimenti e ha meritato la partita. Da domani si pensa a Belgrado, poi al derby. Come hanno reagito i compagni in spogliatoio? Stasera è stata difficile, quando perdi così è mancata la fiducia. Non deve succedere, ma è successo: ora sta a noi dimostrare che non siamo questi".