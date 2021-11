Alessio Romagnoli è al Milan dall’11 agosto del 2015. In questi anni in rossonero ha assistito a ben tre cambi di società, sei allenatori diversi e tante delusioni.Una prestazione da autentico capitano nella notte più misteriosa. Perché non è una roba da tutti i giorniGuida silenziosa ma importante nello spogliatoio, esempio per i più giovani negli allenamenti in quel di Milanello. Mai una parola fuori posto nonostante abbia perso la titolarità indiscussa nel ruolo a vantaggio di Fikayo Tomori. Romagnoli compirà 27 anni a gennaio, probabilmente ha raggiunto una maturità tale che gli permette di valutare i momenti professionali senza la frenesia di voler tutto e subito. Sa che al Milan è un giocatore importante e nel Milan vuole rimanere.Maldini e Massara non sono intenzionati ad arrivare a queste cifre ma hanno offerto una base da circa 3 milioni di euro più 500 mila di bonus legati alla qualificazione in Champions League. Le parti si sono promesse di rivedersi prima di Natale per provare a trovare un accordo che, ad oggi, sembra la soluzione più accreditata per il centrale di Anzio.