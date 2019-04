Il capitano rossonero Alessio Romagnoli ha concesso una lunga intervista a Milan TV: di seguito le dichiarazioni del difensore.



ARBITRO - "L'incontro? E' stato molto positivo, abbiamo avuto un confronto diretto con gli arbitri che ci hanno spiegato tante dinamiche che ancora non erano chiare a noi e ad altre squadre. Ben vengano questi incontri perché ci siamo chiariti su tanti punti, è stata una bella mattinata. Come sbagliamo noi giocatori sbagliano anche loro. Siamo tutti esseri umani, ci sta sbagliare: è un discorso chiuso, dobbiamo pensare al campo".



PROSSIME SFIDE - "Abbiamo sette partite, di cui uno scontro diretto con un avversario fortissimo: ripartiamo dalla buona prestazione di Torino".



AFFETTO DEL PUBBLICO - "Non è mai mancato, speriamo vengano sempre di più allo stadio per sostenerci".



PERSONALITA' - "Non credo che manchi personalità, perché per giocare al Milan, in queste grandi squadre, ognuno di noi deve metterla in campo. Siamo un gruppo forte, anche se siamo giovani, abbiamo sbagliato alcune partite ma ci può stare. Dobbiamo fare una grande partita, riprendere il nostro cammino perché mancano poche partite e ogni punto è fondamentale: da sabato cominceremo un nuovo campionato". LAZIO - "Bello affrontare una squadra così forte, ocn giocatori forti come quelli che ha la Lazio: sarà un bel test. Per me è una partita un po' speciale, ma l'importante è che ognuno di noi dia il massimo per vincere. La Lazio è forte e si è ripresa dopo un calo, gioca bene a calcio, in verticale, ha ottimi attaccanti e si chiude bene: sarà una bella gara, tosta, saremo sicuramente pronti".



IMMOBILE - "Ci sono tanti duelli. Immobile è un grandissimo attaccante e tutti conoscono le sue qualità, ma ci sono anche Caicedo e Correa e i nostri difensori: sarà un duello di tutti, non uno contro l'altro ma una squadra contro l'altra".



ULTIME VICENDE - "Siamo sereni, facciamo il nostro meglio per isolarci dal resto: ci interessa il campo e dare il massimo ogni giorno, per poi essere pronti alle partite del weekend".



CHAMPIONS - "E' il nostro obiettivo, è quel che tutti vogliamo. Daremo sempre il massimo per arrivare al nostro obiettivo, sappiamo di aver passato un momento non positivo ma quello è il passato. Ora siamo pronti e daremo tutto quello che abbiamo per arrivare in Champions League".