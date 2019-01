Non si placa la rabbia del Milan contro l'arbitro Banti dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. Intervenuto a Milan TV, il capitano rossonero Alessio Romagnoli commenta: "La gestione dei cartellini è stata molto particolare: noi ad ogni minimo contatto siamo stati ammoniti o espulsi. Se io da capitano vad a parlare e vengo ammonito mi dà fastidio: noi portiamo rispetto, ma dobbiamo riceverlo anche. L'episodio di Conti? Mi ha detto che non c'era neanche da vedere il VAR, ma secondo me avrebbe dovuto vederlo. Conosciamo le nostre qualità, dobbiamo continuare così e fare meglio. In partita secca poteva succedere di tutto. La trasferta di Genova? Sarà difficile, speriamo di portare a casa i tre punti per ripartire nella corsa alla Champions League".