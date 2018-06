Alessio Romagnoli, difensore del Milan, parla dopo il rinnovo di contratto fino al 2022. Queste le parole rilasciate a Milan Tv: "Se credo al progetto Milan? Sì, io a Milano sto benissimo. Vivo benissimo, mi piace la città e mi trovo a mio agio con la squadra e la società. Spero di continuare tantissimi anni qui, di vincere tanto e di riportare il Milan nei posti in cui merita di stare. Vincere trofei? L'obiettivo minimo per un calciatore è quello di vincere, quindi più si vince e meglio è. Speriamo di vincere presto dei trofei".



SQUADRA E SINGOLO - "Da quando è arrivato il mister abbiamo fatto un cambio di mentalità ed è giusto questo pensiero. Tutti ci giochiamo il posto, quindi dipende sempre da noi ogni giorno durante gli allenamenti, per poi metterli in pratica durante le partite".



SULLA FIDUCIA - "La sento benissimo, non solo oggi quando ho firmato. L'accordo per il rinnovo era stato già trovato da un po' di tempo. Già prima del ritiro con la Nazionale era tutto fatto e aspettavo solo di tornare per ufficializzarlo. Ringrazio tantissimo tutti per questa occasione e spero di ripagarli con il massimo impegno e vincendo qualche trofeo".



SU GATTUSO - "Mi ha fatto piacere. E' sempre molto bello ricevere questi complimenti da una persona come lui che ha vinto tanto e lo apprezzo molto. Adesso verrà il bello".



SUL RADUNO - "E' giusto che uno lavori e si faccia il...quello che non si può dire (ride, ndr). E' giusto così, perchè la stagione è lunga e le squadre sono forti. Dobbiamo essere pronti a battagliare sempre".