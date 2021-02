L'Inter ha vinto il derby scudetto perché ha mostrato, fin da subito, idee tattiche e tecniche migliori e una determinazione feroce.: ha chiesto a Romelu Lukaku di allargarsi sulla zona di Theo Hernandez costringendo Alessio Romagnoli a lunghe rincorse e una partita in grande affanno.. Proprio questo duello è sembrata l'istantanea di una sfida giocata su ritmi diametralmente opposti dalle due squadre.Romelu Lukaku sta diventando sempre più un incubo per il Milan. Un'autentica sentenza che ha, salvo il derby di andata, spesso ridimensionato i sogni di gloria rossoneri: sempre in gol negli ultimi quattro derby disputati in campionato (5 se si considera anche quello di coppa Italia). Chiaramente si sta parlando di un centravanti fantastico, tra i primi 3 del campionato, e in grado di spostare gli equilibri.Alessio Romagnoli è un difensore con un potenziale importante. Ma da ormai quattro anni è atteso a un salto di qualità che non arriva mai. La sua settimana era iniziata con la prova incerta di La Spezia, proseguita con l'ingenuo fallo di mano che aveva rianimato la Stella Rossa giovedì in Europa League, per poi chiudersi con la disastrosa esibizione del derby.Fikayo Tomori aveva destato ottime impressioni nel derby di coppa Italia contro Romelu Lukaku. Il difensore aveva retto il confronto fisico, fatto valere una maggiore aggressività e rapidità rispetto al compagno Alessio Romagnoli.Non il miglior scenario possibile per il Milan.