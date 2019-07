“We have to stay united in order to reach our objective”. Our captain’s thoughts during the #ICC2019 tournament



"Dobbiamo continuare a essere così uniti per raggiungere il nostro obiettivo", parola di Capitan Romagnoli #FollowTheFlames pic.twitter.com/tzKjP3gjHe — AC Milan (@acmilan) July 27, 2019

Alessio, difensore e capitano del, parla a margine di un evento commerciale negli States: "Tifosi? Sono importanti per noi e che ci seguono in tutto il mondo. Speriamo di dargli soddisfazioni. Lavoriamo molto bene ogni giorno col mister, impariamo cose nuove, ci vorrà del tempo, ma qualcosa di buono lo abbiamo già fatto vedere contro il Bayern. E adesso cercheremo di proporre tutto quello che ci sta dando col Benfica".- "Sono sfide importanti, ci fanno vedere a che punto siamo, ci vorrà un po' di tempo, ripeto, a imparare tutto quello che ci sta insegnando il mister. Giampaolo è molto preparato, tutti conoscevano il suo valore. E' una persona molto tranquilla, che ci fa stare bene ed è importante per noi. Siamo un gruppo più giovane dell'anno scorso, avremo tempo per stare insieme e la fortuna è che è da un po' che comunque stiamo insieme"."Una stagione migliore per noi, abbiamo quell'obiettivo che è sfumato per noi, ma faremo di tutto per andare a prendere il quarto posto".