Alessio Romagnoli ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Chievo: "E' un momento molto positivo per noi, siamo migliorati, ora arriva il bello, dovremo dare il massimo fino in fondo. L'Inter dietro in classifica? Abbiamo sempre inseguito, ora è giusto che ci inseguano loro, sappiamo la loro forza, sono giocatori straordinari. Noi siamo molto più affiatati di prima, lavoriamo bene in settimana, il campionato è lungo e le partite sono sempre più difficili. Biglia ha fatto una grande partita non solo per il gol, anche lui ci dà una grande mano in fase di non possesso. Sono due giocatori fondamentali per noi. Sono contento per Lucas dopo il momento brutto che ha passato. Dobbiamo migliorare nel gestire meglio la partita, sull'1-0 abbiamo perso diversi palloni. Bisogna anche chiudere prima le gare, bisogna migliorare su queste cose. Siamo migliorati molto nella fase difensiva ma non dobbiamo fermarci. La fascia da capitano e i complimenti di Maldini? E' emozionante, indossare la fascia di un club così importante, per me che non sono del settore giovanile del Milan ancora di più. Ringrazio Paolo per i suoi complimenti e per i consigli".