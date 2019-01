Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato così alla vigilia della Supercoppa italiana con la Juventus: "Ho sensazioni positive, siamo felici di essere qui, di giocare questa partita, vogliamo dare una svolta a questa stagione. Siamo pronti, stiamo bene e domani daremo il massimo per vincere. La Juve è la squadra più forte in Italia e una delle più forti d'Europa. La rispettiamo ma sappiamo cosa dobbiamo fare, è una partita secca e in una partita secca può succedere di tutto. Dobbiamo essere consapevoli che domani possa essere la partita della svolta per noi. E' un bel test, è tanto che non giochiamo partite così. Siamo più forti rispetto a Doha. Le voci su Higuain? Noi siamo giocatori, non ci occupiamo di mercato, di questo parlano Leonardo e Maldini. Noi pensiamo al campo, ho visto un Pipa sereno, vogliamo dare tutti il 100%".