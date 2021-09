Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano del Milan, parla a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio: "Oggi abbiamo fatto una partita perfetta contro una squadra forte. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il mio momento? Io cerco sempre di dare il massimo sia in allenamento che in partita. L'anno scorso ho fatto un po' di errori e l'ìmportante è sapersi rialzare e cercare di rimediare e migliorarsi sempre. Io devo continuare a giocare al massimo quando sarà chiamato in causa e a mettere in difficoltà il mister. Lo scudetto? E' ancora molto presto. Siamo alla terza giornata e il campionato è lunghissimo. Godiamoci la partita di oggi e pensiamo a mercoledì".