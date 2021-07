Il Milan e Alessio Romagnoli ancora insieme, ma solo per una stagione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri e il capitano andranno avanti per un’altra stagione, ma al momento non c’è aria di rinnovo, visto che l’ex Roma vorrebbe un aumento salariale, mentre la proprietà meneghina vorrebbe confermare l’attuale stipendio.