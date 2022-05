Il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha parlato a Milan TV durante la festa scudetto al Mapei Stadium. Queste le sue parole:



“Emozione bellissima, una coppa che il Milan aspettava da 11 anni. Un’emozione fortissima per me che ero qua da 7 anni, abbiamo sofferto e ci siamo preso una rivincita. Eravamo consapevoli di essere un gruppo fortissimo anche se nessuno ci dava una lira. Noi abbiamo un gruppo veramente forte, straordinario, siamo meritatamente campioni d’Italia”.



PIOLI E FUTURO - “Abbiamo un gioco più Europeo, abbiamo tanto campo da difendere e abbiamo molti 1 contro 1. Il futuro si vedrà, non so dirti cosà farò. Aspetteremo la società e poi parleremo del mio futuro. Io devo essere professionista sia che gioco e sia che non gioco. Quest’anno ho avuto problemi, con la pubalgia che mi dà fastidio da 6-7 mesi. Una rivincita verso tante critiche, abbiamo fatto una stagione eccezionale”.



SVOLTA - “Il derby di ritorno è stato il punto di svolto. Abbiamo sofferto per 60 minuti, abbiamo combattuto e vinto meritatamente. Ci ha dato la consapevolezza di lottare fino alla fine”: