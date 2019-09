Alessio Romagnoli ci mette la faccia. Il capitano del Milan ha dichiarato dopo la sconfitta (terzo ko consecutivo) nel posticipo di campionato con la Fiorentina a San Siro: "In questi casi c'è poco da dire, l'unica cosa che serve è stare insieme per risolvere i problemi. E' chiaro che dobbiamo migliorare, ma il gruppo non deve mollare mai. Oggi non siamo stati squadra, sembrava che ognuno giocasse per i cavoli suoi e alla prima difficoltà ci siamo disuniti. Non so perché, ne parleremo in settimana. La colpa è solo nostra, ci assumiamo tutte le responsabilità. Giampaolo? Siamo con il mister fino alla morte, dobbiamo lavorare in silenzio e fare squadra tutti insieme".