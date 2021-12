Alessio Romagnoli, ospite della Press Conference di presentazione della 24^ edizione del Torneo mondiale “Manlio Selis”, manifestazione tra le migliori d’Europa dedicata al calcio under 13 che si svolge ogni anno in Sardegna, ha ricordato la sua partecipazione, allora tredicenne, al Torneo che ogni anno è grande vetrina di giovani talenti:



“E’ stata la prima volta che giocavo così lontano da casa, ma ricordo tutto perfettamente perché è un torneo che si svolge in posti meravigliosi e a cui partecipano squadre da tutto il mondo. Ricordo l’emozione e l’allegria di quei giorni e per quello il consiglio che dò ai ragazzi è di divertirsi. Io allora vestivo la maglia della Roma e fummo talmente bravi da vincerlo. Sicuramente il ricordo che ho è di un momento di grande entusiasmo che solo i tornei di calcio giovanile possono regalare a dei ragazzi che sognano un giorno di diventare dei calciatori”.