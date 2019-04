Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, parla a Sky Sport in vista dell'ultima parte di stagione, in cui i rossoneri saranno impegnati nella corsa Champions: "Sappiamo che abbiamo sbagliato le letture di alcune partite, siamo rimasti scottati dal derby. Dobbiamo ripartire, isolarci, quello che è passato, è passato. Dobbiamo pensare solo a sabato, pensare partita dopo partita".



SULLA LAZIO - "Ringraziamo i tifosi per il sostegno, cercheremo di dare il massimo anche per loro e speriamo che loro siano calorosi come sempre".



SULLA CHAMPIONS - "Oltre a noi, ci sono Roma, Atalanta e la stessa Lazio. Penso che saremo noi quattro a giocarcela. Inter? A meno che non faccia qualche errore credo che ormai sia andata".