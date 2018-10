Alessio Romagnoli si è concesso anche ai microfoni di Milantv. Ecco un estratto della sua intervista:



SULLA FASCIA DI CAPITANO: "E' normale che, da quando sono capitano, un po' di responsabilità in più c'è, però questo, invece di mettermi più pressione, mi dà più motivazione e quindi sarà ancora più affascinante questa partita".



SU GATTUSO: "Il mister sa la nostra forza e ci sprona a dare sempre di più, perchè uno non si deve mai accontentare, anche negli allenamenti, per poi riproporre ciò che si fa in partita. Siamo molto legati a lui, ci ha dato tanto già dall'anno scorso quando è arrivato".



SU MALDINI E LEONARDO: "Da quando sono arrivati ci hanno trasmesso grandissima tranquillità e serenità. Hanno tanta esperienza e conoscono bene questo mondo. Sono presenti e ci fanno vedere la loro presenza. Abbiamo una società solida e questo è importantissimo per noi per stare tranquilli. Loro ci stanno dando tutto l'appoggio e le risorse possibili per farci dare il massimo in campo".