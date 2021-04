Sarà un Milan con alcune novità di formazione quello che affronterà il Sassuolo mercoledì prossimo a San Siro. Sandro Tonali dovrebbe far rifiatare Ismael Bennacer ancora non al meglio della condizione. Certo invece l’avvicendamento in difesa: Alessio Romagnoli tornerà al centro della difesa in coppia con Simon Kjaer.



SOTTO ESAME - Nel calcio tutto può cambiare da un giorno all’altro. Romagnoli non era mai stato messo in discussione nei suoi primi 5 anni al Milan. In questa stagione la musica è cambiata: alcune prestazioni non all’altezza della situazione e l’esplosione di Fikayo Tomori gli hanno tolto la certezza di un posto da titolare. Le sette partite che mancano al termine della stagione saranno importanti per capire quale sarà il ruolo del centrale di Anzio nei progetti futuri del club rossonero.



TRA JUVE E BARCELLONA - Tra i giocatori in scadenza nel 2022, Romagnoli è l’unico che non ha ancora ricevuto una proposta formale da parte del Milan per rinnovare il contratto. In questa fase di stallo totale Mino Raiola sta muovendo le sue pedine con altre società per preparare un eventuale trasferimento. Vi abbiamo raccontato dell’idea di scambio con Federico Bernardeschi. Una traccia che ha trovato ampia apertura da parte della Juventus mentre il Milan è più freddo. Nello scorso fine settimana è andato in scena un contatto esplorativo tra il noto agente e la dirigenza del Barcellona: se dovesse partire Samuel Umtiti allora la candidatura di Alessio Romagnoli può prendere quota per i blaugrana.