Milan, Romero e il Como: la situazione

Daniele Longo

Nei giorni scorsi il Como ha trovato un accordo con il Milan per la cessione in prestito di Luka Romero. Il calciatore, dopo aver parlato direttamente con Cesc Fabregas, si è preso dei giorni per riflettere ma, ad oggi, non ha ancora sciolto le riserve sull’accettare la serie B.