Marco Pellegrino e Luka Romero sono arrivati al Milan con una valigia di speranza. Giovani e ambiziosi per un Milan che vuole crescere sempre di più con una grande attenzione al futuro e alla valorizzazione dei talenti. Il progetto è chiaro e definito ma il presente racconta che entrambi i giocatori non hanno ancora messo piede in campo nelle prime 5 giornate di campionato. Cambia qualcosa in vista del mercato di gennaio? Ne parliamo nel nostro approfondimento video: