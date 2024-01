Milan, Romero lascia la Serie A

Il futuro di Luka Romero non sarà più in Italia e in Serie A. L'attaccante argentino classe 2004 non trova il campo con Stefano Pioli ormai da novembre in campionat e da tempo il Milan, insieme al suo entourage sta cercando di trovare una sistemazione in prestito fino a fine stagione che possa consentirgli di avere più spazio e minutaggio.



Arrivato a Milano in estate dopo il mancato rinnovo del contratto con la Lazio, per lui sono solo 5 le presenze stagionali con 0 gol e 0 assist all'attivo e una sola presenza da titolare negli ottavi di finale di Coppa Italia vinti 4-1 contro il Cagliari.



Il Milan non ha mai voluto perdere il controllo sul suo cartellino e, per questo ha finora aperto soltanto a un prestito secco. Su di lui avevano provato l'affondo il Lecce (che lo voleva però acquistare a titolo definitivo), il Como, il Boca Juniors e diversi club de LaLiga. Chi l'ha spuntata, alla fine, è l'Almeria con il giocatore che nei prossimi giorni tornerà in Spagna dove ha mosso i primi passi e dove ha trovato l'esordio da record, giovanissimo a soli 16 anni, con il Mallorca.