AFP via Getty Images

Milan, Romero nel mirino del Las Palmas

5 minuti fa



Luka Romero e un futuro ancora tutto da scrivere. L’esterno destro tornerà al Milan per fine prestito dopo l’esperienza all’Almeria da 3 gol in 13 presenze. Secondo quanto riferito da Relevo, il classe 2004 piace molto a Las Palmas che sarebbe pronto a prenderlo in prestito da capire se con diritto di riscatto o obbligo.