Un argentino per il Milan. Luka Romero si è presentato oggi ai tifosi rossoneri nella consueta conferenza stampa a Milanello:



Com'è stato questo inizio di avventura al Milan?: "Sono molto contento di essere qui. Sta andando tutto bene questo inizio, anche grazie all'aiuto dei compagni e di tutti".



In che ruoli ti vedi meglio nel Milan? "Io gioco dove mi mette il mister. Il mio ruolo preferito è dietro la punta, dove giocava l'anno scorso Diaz. Però mi piacciono tutti i ruoli dell'attacco".



L'obiettivo è rimanere qui o andare in prestito?: "Penso di stare qua, mi piace l'ambiente. Posso imparare tanto per l'alto livello che c'è. Io voglio restare qui, sto bene".



C'è un giocatore a cui ti ispiri?: "Qui ho visto tanti giocatori bravi come Ronaldinho e Kakà. Mi piaceva molto anche come giocava Diaz l'anno scorso. Con Sarri ho imparato tantissimo a livello tattico. La Serie A è un bel campionato".



Come mai hai scelto il Milan?: "Ero al Mondiale Under 20, è arrivata l'offerta del Milan e non volevo ascoltare nessun altro. Volevo solo venire in un club storico come questo".



Il Milan non ha una grande storia con gli argentini...: "Sono qui per aiutare la squadra, voglio dare tutto ".



Qual è il tuo obiettivo?: "Vogliamo vincere, il campionato è lungo, ma pensiamo partita dopo partita".

"Mi piace come numero, è il giorno in cui siamo nati io e alcuni miei familiari. Per questo l'ho scelto"."Pioli non mi ha parlato di lui. Pulisic è un grande giocatore, farà molto bene. Io voglio imparare tanto da chi gioca in attacco"."Essere qui è un sogno. Posso imparare tanto. Mi piace che si lavora tanto con la palla".: "Non ho mai sentito pressione. A me piace giocare a calcio. Non ho paura o ansia di essere qui, io sono tranquillo, quando avrò la possibilità darò tutto".: “Voglio conoscere tutti. Leao mi è sempre piaciuto, è un grande giocatore".Con Pioli ho parlato tanto. Mi piace perché mi parla tanto e questo mi fa piacere".: "Ho parlato con Romagnoli e Reina. Mi hanno detto che il Milan è un grande club e che mi troverò molto bene".