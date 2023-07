L'ultimo acquisto del Milan, Luka Romero, ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di Milan TV: Ecco le sue parole.



SOGNO - "Questo club è un sogno per me, è un club con tanta storia e spero di fare bene. San Siro è un grande stadio. Non ci ho mai giocato anche se ho sempre voluto. È un sogno stare qua”.



OBIETTIVO - “La cosa più importante per un calciatore è giocare. Vengo qua per imparare da giocatori di altissimo livello, allenarmi tutti i giorni con loro e sono sicuro che imparerò qualcosa. Ora che sono qui penso ad allenarmi duramente. Ho parlato con Romagnoli del Milan prima di venire qua, mi ha detto che è un club con tanta storia e mi troverò molto bene”.



RUOLO - “Il ruolo che mi piace fare tanto è quello dietro la punta, dove giocava Brahim l’anno scorso. Però posso giocare anche come ala sinistra o destra. Ronaldinho e Kaka sono i miei idoli, mi sono sempre piaciuti tanto. Sono una persona molto timida e molto tranquilla. Mi piace stare con la famiglia e giocare a tennis. Voglio ringraziare i tifosi per tutto. Sempre forza Milan”.