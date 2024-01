Milan, Romero va all’Almeria: i dettagli dell’operazione

Romero saluta dopo appena sei mesi il Milan e vola in Spagna per aiutare l’Almeria nella missione salvezza (quasi disperata). L’accordo tra il club spagnolo e quello rossonero era già stato trovato mercoledì, ora è arrivato anche il si del giocatore che torna in Spagna dove aveva mosso i primi passi da calciatore con la maglia del Maiorca.



I DETTAGLI- Romero si trasferisce quindi all’Almeria in prestito secco fino al termine della stagione. Proprio questa condizione ha fatto preferire il club spagnolo rispetto al Boca Juniors che voleva l’inserimento del diritto di riscatto per chiudere l’affare. Luka, da tifoso xeneizes, ha aspettato qualche giorno con la speranza che gli argentini potessero venire incontro alle richieste di Moncada, ma così non è stato. Il Milan non vuole perdere il controllo del giocatore perché ci crede fortemente per il futuro.



RIMANDATO- I primi sei mesi di Romero in maglia rossonera erano stati tutto tranne che trascendentali. Soltanto 3 spezzoni di gara in serie A e una partita da titolare in Coppa Italia. Luka è ancora troppo acerbo per una squadra come il Milan, ora la chance all’Almeria per crescere e migliorare.