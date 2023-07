È nato in Messico ma Luka Romero è argentino a tutti gli effetti. Il nuovo acquisto del Milan è un talento che da anni viene presentato come il prossimo campione in the making e Moncada non si è fatto scappare l’occasione di prenderlo a zero. L’ex Lazio porta con sé un grosso fardello: la maledizione degli argentini con la maglia del Diavolo. Se gli albicelesti hanno spesso fatto la fortuna dei rivali dell’Inter, con il Milan il feeling è sempre stato complicato. Da grandi bidoni a semplici comprimari, l’unico che forse riesce a sfuggire alla malasorte è Hernan Crespo che in rossonero ha fatto bene ma è stato protagonista nella tristemente nota notte di Istanbul. Nella GALLERY sottostante la folta schiera di argentini che hanno bucato l’appuntamento con la storia del Milan.