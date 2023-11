Rubinho ha parlato a firenzeviola.it dove ha risposto ad alcune domande su Milan-Fiorentina: "Maignan su Mandragora? L'80% è fortuna, 20% è tecnica. La para di faccia, però è stato bravo a seguire l'azione fino alla fine. Mandragora secondo me non ha visto neanche Maignan arrivare. Il portiere del Milan ora è tornato ad un livello top: in Europa è uno dei migliori. Tra i top metto Emiliano Martinez, anche Vicario al Tottenham sta facendo bene. Kepa lo stesso".



LA FIORENTINA - E' difficile trovare un attaccante nel mercato di gennaio. Io proverei a migliorare chi hai già in rosa piuttosto che andare a prendere altro. Obiettivo? Secondo me può arrivare tra il quinto e il sesto posto. Il campionato è ancora lungo e può ancora migliorare