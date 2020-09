Il Milan sogna Milenkovic. Ma per il difensore serbo la Fiorentina chiede 40 milioni di euro: il doppio rispetto ai 20 milioni proposti dai rossoneri, che potranno aumentare l'offerta dopo l'eventuale cessione di Paquetà (al Lione). Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan valuta le alternative sul mercato: l'ex viola Nastasic può arrivare in prestito dallo Schalke; proposto l'ex romanista Rudiger, che però al Chelsea guadagna 4,5 milioni di euro netti all'anno: cifra proibitiva per le casse del club rossonero.