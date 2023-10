Il Milan continua a guardare al mercato dei terzini sinistri e fra i tanti nomi sondati non è tramontata l'idea Matteo Ruggeri. In estate c'era stato un tentativo per strappare il giocatore all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, ma Percassi disse no e oggi la sua valutazione è incredibilmente aumentata rendendo difficile la trattativa estiva fra club.