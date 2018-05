Manuel Rui Costa, ex trequartista del Milan, parla a Milan Tv: "Pirlo? Siamo qui tutti per lui. È emozionante essere qui. Pirlo ha riunito qui tanti amici che hanno fatto la storia del calcio. Siamo felici di essere qui per lui, gli faremo passare una stagione indimenticabile. Sarà una grande emozione sia per lui che per noi. A San Siro abbiamo passato tanti grandi momenti, sarà emozionante per tutti. Gattuso? Gattuso ha fatto un grandissimo lavoro, diventerà un grande allenatore. In una stagione difficile, ha fatto comunque grandi cose".



SUI GIOVANI - "Il Milan chiuso un ciclo con la nostra generazione, ora ne sta aprendo un altro con questi giovani che hanno grande talento. A loro deve essere dato il tempo giusto per crescere"