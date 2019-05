Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, parla a Tiki Taka della squadra rossonera: "Come tutti quelli che amano il Milan spero sia sulla buona strada, ha una grande storia, è una grande società. Ringhio sta dando la vita a questa squadra, e c'è la speranza che questi ragazzi portino qualcosa di meglio. Maldini non solo è stato un grande calciatore, ma anche un grande uomo".