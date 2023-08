Alexisha lasciato ilper accasarsi aldopo due anni in rossonero. Prima di cominciare la sua nuova avventura, il belga ha dedicato un saluto ai suoi ex tifosi: "Non sono mai stato di tante parole, mi è sempre piaciuto dimostrare più che parlare, ma due parole a voi ve le devo.sono cresciuto sia sotto il punto di vista lavorativo che umano.e ho sempre cercato di dare il 100% per me e per voi. Per voi tifosi che mi avete sempre fatto sentire a casa e avete dimostrato sempre il vostro calore. Un grazie anche alla società che mi ha permesso di vivere tutto questo! Non so ancora se sarà un addio il nostro, o solo un arrivederci, ma a prescindere da cosa mi riserverà il futuro. Milano sarete sempre nel mio cuore!".