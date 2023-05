Alexis Saelemaekers ha parlato a Milan TV dopo il pareggio interno con la Cremonese: "Secondo me siamo entrati bene nella partita. Nel primo tempo avevamo la mentalità giusta, abbiamo avuto occasioni compresa la mia. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po' il ritmo, dovevamo andare più veloci e abbiamo sbagliato alcune occasioni chiare. Il gol ci ha fatto male ma il pareggio è una piccola nota positiva. Oggi però questo risultato è come una sconfitta per noi".



COSA MANCA AL MILAN - "Penso che forse l'atteggiamento e la mentalità da killer davanti la porta. Però comunque abbiamo creato delle occasioni. Dobbiamo lavorare su questo aspetto per le prossime partite".



LAZIO - "Ogni partita la prendiamo con la mentalità giusta, vogliamo dare tutto sul campo. Ogni partita è diversa dall'altra ma dobbiamo mettere sempre l'anima e lo faremo anche in questo weekend".