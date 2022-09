A Sky Alexis Saelemaekers ha commentato il successo del Milan a San Siro in Champions League contro la Dinamo Zagabria.



"Sono molto felice per aver aiutato la squadra a vincere più che per il gol. Una vittoria che mancava da tanti anni. Dobbiamo essere più bravi e cinici in avanti, io per primo: oggi ci sono riuscito. Abbiamo giocato bene oggi, con qualità e tenuta atletica. Siamo felici di aver fatto punti e adesso concentriamoci sul Napoli. La doppia sfida col Chelsea? È una grande squadra e lo sappiamo. Ma a noi non cambia nulla. Dobbiamo sempre e solo giocare al nostro livello".