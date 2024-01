Milan, Saelemaekers la carta per arrivare a Zirkzee

Geoffrey Moncada vota Joshua Zirkzee, ormai ci sono pochi dubbi. L’attaccante olandese è il profilo preferito per il Milan della prossima stagione. Saelemaekers può essere la chiave per una trattativa a giugno: il riscatto del belga da parte de Bologna ( intorno ai 10 milioni) servirebbe come acconto per l’ex Bayern Monaco.